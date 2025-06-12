Более 100 машин присоединились к автопробегу в честь Дня России в Балашихе

В Балашихе прошел автопробег, приуроченный ко Дню России. Более 100 автомобилей, украшенных флагами страны и города, проехали по улицам — от микрорайона Авиаторов до площади у Ледового дворца. Там участники выстроили машины в символическую фигуру — букву V, в знак поддержки бойцов, участвующих в СВО.

«День России — это не просто дата в календаре. Это возможность для каждого из нас задуматься о том, что значит быть частью великой нации. Важно помнить, что только вместе мы можем преодолевать трудности и добиваться успехов. Наш автопробег стал ярким примером того, как важно объединять усилия ради общей цели», — подчеркнула председатель Общественной палаты города, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Организатором патриотического заезда выступила Общественная палата Балашихи. В автопробеге приняли участие депутаты партии «Единая Россия», активные жители, представители общественных организаций и лидеры мнений. Среди них — Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе Иван Клещерев.

«Это патриотический способ отметить День России. Он объединяет людей, показывает всем, что мы едины. Цель мероприятия — способствовать объединению людей и возрождению духа патриотизма», — отметил Клещеров.

День России — один из самых молодых государственных праздников. Его отмечают 12 июня, начиная с 1992 года. Именно в этот день в 1990 году приняли Декларацию о суверенитете России, позже утвердили новые государственные символы и Конституцию.