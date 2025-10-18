Более 100 фоторабот представили на всероссийской выставке в Мытищах

В Историко-художественном музее города Мытищи стартовал масштабный Всероссийский проект «Города и Люди». В экспозиции представили 103 работы как отечественных, так и зарубежных авторов.

Выставку организовали в рамках арт-проекта #REVERберация при содействии Международной академии культуры и искусства, Союза фотохудожников России, Творческого союза художников России и Фонда «Московские энциклопедии». В экспозиции можно увидеть фотографии, выполненные в разных жанрах: от живописных пейзажей до динамичных городских сцен и архитектурных шедевров. Фотохудожник из Мытищ Илья Пономарев представил на выставке три своих работы. Он отметил, что хотел показать через фотографии всю красоту городского округа.

«Фотографы, подобно художникам, используют фотоаппарат как инструмент самовыражения, стремясь донести свои мысли и чувства до зрителя», — сказал Илья Пономарев.

Как отметила член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, сооснователь арт-проекта #REVERберация Елена Матюшина, уникальность выставки заключается в том, что она заставляет остановиться, улыбнуться и насладиться моментом, несмотря на сложности и высокий темп современной жизни.

«Важная вещь, которую должна содержать фотография, — это человечность момента. Ведь проект неспроста назван „Город и Люди“. Каждый снимок — это не просто фиксация события, а возможность восстановить настроение и поделиться им с окружающими», — добавила она.

