Первая международная выставка посадочного материала прошла в Верее

Первая международная выставка Ассоциации производителей посадочного материала прошла в Верее на площадке агрофирмы «Поиск». Около 100 производителей представили свою продукцию.

Производители представили семена, саженцы, декоративные и плодовые культуры, а также удобрения, торфы и сельскохозяйственную технику.

Более двух тысяч человек посетили выставку в день открытия. Организаторы подготовили презентации, мастер-классы, семинары и развлекательную программу.

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