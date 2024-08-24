Первая международная выставка посадочного материала прошла в Верее

Фото: Телеканал «360»

Первая международная выставка Ассоциации производителей посадочного материала прошла в Верее на площадке агрофирмы «Поиск». Около 100 производителей представили свою продукцию.

Производители представили семена, саженцы, декоративные и плодовые культуры, а также удобрения, торфы и сельскохозяйственную технику.

«Это первая международная выставка производителей посадочного материала. Среди участников питомники растений, ландшафтные компании, компании, которые обеспечивают производство сопутствующих материалов — контенеров и торфосмесей», — рассказала председатель агрофирмы «Поиск» Юлия Ромахова.

Более двух тысяч человек посетили выставку в день открытия. Организаторы подготовили презентации, мастер-классы, семинары и развлекательную программу.

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