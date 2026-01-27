Более 100 дворников вывели на уборку снега в Богородском округе утром 27 января

Не менее 35 спецмашин задействовали в уборке снега на общественных пространствах Богородского округа утром 27 января. Из-за сильного снегопада коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. На борьбу с осадками вывели более 100 дворников.

Утром 27 января на расчистку снега в Богородском округе вывели четыре КамАЗа, 11 тракторов, 12 «Газелей», четыре погрузчика и четыре самосвала.

Сильный снегопад начался в Московской области в ночь на 27 января. Ожидается, что осадки продлятся несколько дней. На уборку улиц по всему региону вывели спецмашины и дворников с ручными роторами. Накануне губернатор Андрей Воробьев поручил коммунальщикам перейти на усиленный режим работы.