Более 100 дошкольников приняли участие в лыжных соревнованиях в Истре

На стадионе «Арена-Истра» прошла «Истринская лыжня для дошколят», собравшая 110 юных участников. Дети из 11 дошкольных учреждений округа вышли на старт, чтобы проявить характер и побороться за награды.

Перед началом забега тренер организовал для ребят веселую разминку, чтобы они разогрелись и зарядились энергией. На дистанции случались падения, но юные спортсмены не терялись — они быстро вставали и продолжали бежать к финишу, где их встречали родители и волонтеры.

Несмотря на соревновательный дух мероприятия, в этом лыжном забеге не было проигравших. Организаторы отметили, что победили все, ведь главное — любовь к активному образу жизни и дружба. Каждый дошколенок получил памятную медаль, сладкие призы, море эмоций и аплодисменты болельщиков.

После завершения соревнований всех участников напоили чаем и угостили сладостями. Подобные мероприятия помогают приобщать детей к спорту с раннего возраста и воспитывать здоровое отношение к физической активности.