Более 100 домов капитально отремонтировали в Люберцах с начала года

Городской округ Люберцы стал одним из лидеров по реализации программы капитального ремонта домов в Московской области. С начала 2025 года в округе отремонтировали 101 многоквартирный дом.

Капитальному ремонту многоквартирных домов уделил особое внимание губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с членами областного Правительства и главами муниципалитетов.

«С начала года у нас в округе отремонтировали 101 многоквартирный дом. Специалисты заменили кровлю, лифты, обновили фасады и внутренние инженерные коммуникации, в том числе системы газоснабжения», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.