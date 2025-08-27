Более 100 детей в Люберцах получат «Набор первоклассника» к 1 сентября

Глава городского округа Люберцы вручил еще одной многодетной семье «Набор первоклассника». Всего в округе 102 ребенка получат необходимые принадлежности к школе.

Владимир Волков вручил рюкзаки Матвею и Насте Донцовым.

«От имени губернатора Московской области Андрея Воробьева поздравил многодетную семью Донцовых с этим знаковым событием и передал подарки — рюкзаки со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями. Желаю Матвею и Настюше новых знаний, интересных открытий и надежных друзей!» — сообщил глава Люберец Владимир Волков.

В Московской области наборы для первоклассников получат дети из многодетных малообеспеченных семей. В Люберцах в беззаявительном порядке рюкзаки вручат 87 детям, еще 15 — по заявлениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.