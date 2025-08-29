Более 100 детей привили от гриппа в поликлинике Чехова

Более ста детей привили от гриппа в поликлинике Чехова. По словам врачей, прививка — лучший способ защитить детей не только от тяжелого течения заболевания, но и его опасных осложнений.

С приходом холодной погоды наблюдается сезонный подъем заболеваемости гриппом. В детской поликлинике на Пионерской начали прививать детей.

Медучреждение использует отечественную вакцину «Ультрикс Квадри», на округ ее выделили семь тысяч доз. Помимо поликлиник и сельских фельдшерских пунктов, вакцинировать ребенка можно будет в медицинских кабинетах общеобразовательных учреждений.

По словам специалистов, вакцинация от гриппа показана, начиная с полугодовалого возраста. А до начала осенне-зимнего сезона рекомендуется пройти осмотр в кабинете иммунной профилактики на предмет противопоказаний. Прививаться лучше всего до наступления учебного года и периода ненастной погоды.

Как объясняют медики, вакцина «Ультрикс Квадри» состоит из четырех компонентов, что запускает иммунитет против четырех различных вариаций возбудителя болезни, активных в последние годы.

«Она абсолютно безопасная, безвредная и очень эффективная, ребята хорошо ее переносят. Процедуру проводим в дни здорового ребенка по вторникам и четвергам в прививочном кабинете № 17 на втором этаже», — отметила медсестра Марина Филимонова.

Записаться в медицинские учреждения Подмосковного региона можно по единому номеру 122, через региональный портал Госуслуг «Здоровье», в инфоматах в холлах учреждений.