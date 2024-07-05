Более 100 детей поучаствуют в экологической экспедиции в Подмосковье

В Богородском округе стартовал 28 этап детской эколого-краеведческой экспедиции «Шерна». В программе — спортивные и туристские соревнования, экскурсия в Москву на Поклонную гору.

На протяжении 10 дней 105 детей будут жить в лагере на берегу одноименной реки, участвовать в экскурсиях и конференциях. Задача юных экологов — провести мониторинговые исследования экологического состояния междуречья Шерны, Плотни и Клязьмы.

Им будет необходимо собирать материал для дальнейшей проектной деятельности. А уже с готовыми проектами они смогут участвовать в региональных и всероссийских экологических конкурсах.

Детская эколого-краеведческая экспедиция «Шерна» — это подготовка юных экологов и педагогов. Обучающая программа овладения полевыми исследовательскими экологическими методиками, навыками исследования объектов живой природы с применением определителей, атласов, тестеров, комплектов экологического контроля, комплекта школьной экспедиционной лаборатории для анализа природных вод, специальных приборов, справочной литературы.

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