Более 100 человек стали участниками спортивного праздника в Андреевке

Спортивно-массовые соревнования прошли в поселке Андреевка под Солнечногорском. Мероприятие объединило свыше 100 участников.

«Спортивный праздник в Андреевке стал доброй традицией. Ежегодно он проходит в августе, ко Дню физкультурника. На нем проводят награждение выдающихся деятелей спорта, показательные выступления и соревнования для всех желающих», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Открыли мероприятие чемпион СССР по фехтованию, заслуженный тренер Александр Забродин, двухкратная чемпионка Европы по карате, чемпион и призер международных турниров Анфиса Пирнозарова, старший тренер футбольного клуба «Андреевка» Дмитрий Орлов и почетный житель поселка Алла Ананьева.

На мероприятии отметили грамотами отличившихся спортсменов, которые внесли большой вклад в развитие физической культуры и спорта: неоднократных победителей спартакиады среди поселений Эдуарда Пищенюка и Любовь Макарову, бронзового призера чемпионата России в составе «Зенита», финалиста Кубка России, экс-игрока молодежной сборной России по футболу Татьяну Степанову.

Спортсмены муниципального бюджетного учреждения «Юность», футбольного клуба «Андреевка» и других организаций провели показательные выступления по фехтованию, футболу, стритболу, волейболу и кикбоксингу.

Участники соревновались в командных и индивидуальных спортивных дисциплинах. Победители получили призы.

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