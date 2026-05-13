Более 100 человек приняли участие в «Забеге Победы» в Люберцах

Традиционный «Забег Победы» прошел 11 мая в парке «Лесная опушка» городского округа Люберцы. На дистанции вышли более ста человек разных возрастов, которые посвятили забег 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Участники преодолели дистанции от одного до 21 километра. Протяженность маршрутов зависела от возрастной категории. В забеге приняли участие дети, подростки и взрослые любители бега. Руководитель Центра ГТО городского округа Люберцы Евгений Петров рассказал, что спортивная акция проходит уже третий год подряд и успела стать традицией для округа.

«Идея провести такой забег появилась три года назад. С каждым годом участников становится больше, и люди приходят целыми семьями», — отметил Евгений Петров.

Победителей определили в нескольких возрастных категориях. В младшей группе лучшим стал Александр Трофимов. Среди участников 9–11 лет первое место занял Мирон Первушкин, в категории 12–14 лет победу одержал Никита Серегин. В абсолютном зачете среди девушек лидировала Ева Панина, а в группе старше 18 лет лучший результат показал Арам Арутюнян.

«Для нас важно, что забег объединяет людей разных поколений. Это возможность почтить память героев и поддержать интерес к спорту», — подчеркнул Евгений Петров.

Победителям и призерам вручили памятные награды от дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы. Отдельные призы для лучших бегунов подготовили партнеры и спонсоры соревнований.