Более 100 человек поучаствовали в крещенских купаниях в поселении Луневское
Крещение отметили у храма Рождества Пресвятой Богородицы и храма Покрова Пресвятой Богородицы в поселении Луневское. Жители набирали святую воду, а также окунались по традиционному православному обряду.
У храмов подготовили купель, теплые раздевалки, настил для безопасного и комфортного подхода к воде. Также накануне провели праздничное богослужение.
«Празднику две тысячи лет. Это одна из самых важных дат в православной вере. Вся вода становится святой, в которую окунают крест с молитвой», — отметил алтарник храма в Поярково Дмитрий.
Помогали сделать окунание комфортным волонтеры. Совместно с сотрудниками территориального управления микрорайона они раздавали полотенца, разливали верующим горячий чай и угощали их сладостями.
«В Луневском мы организовали два места купания — деревня Поярково и Мышецкое. Это добрая традиция, которую местные жители охотно поддерживают», — поделился начальник территориального управления Иван Понятойкин.