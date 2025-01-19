Более 100 человек поучаствовали в крещенских купаниях в поселении Луневское

Крещение отметили у храма Рождества Пресвятой Богородицы и храма Покрова Пресвятой Богородицы в поселении Луневское. Жители набирали святую воду, а также окунались по традиционному православному обряду.

У храмов подготовили купель, теплые раздевалки, настил для безопасного и комфортного подхода к воде. Также накануне провели праздничное богослужение.

«Празднику две тысячи лет. Это одна из самых важных дат в православной вере. Вся вода становится святой, в которую окунают крест с молитвой», — отметил алтарник храма в Поярково Дмитрий.

Помогали сделать окунание комфортным волонтеры. Совместно с сотрудниками территориального управления микрорайона они раздавали полотенца, разливали верующим горячий чай и угощали их сладостями.

«В Луневском мы организовали два места купания — деревня Поярково и Мышецкое. Это добрая традиция, которую местные жители охотно поддерживают», — поделился начальник территориального управления Иван Понятойкин.