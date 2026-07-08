Более 10 ВЗУ подготовили к осенне-зимнему периоду в Люберцах

На станции работают два источника водоснабжения: московский водопровод и артезианский источник. Главный инженер компании «Люберецкий водоканал» Александр Сергеев пояснил, что при выходе из строя глубинного насоса потребитель не заметит перебоев — вода будет поступать из второго источника.

Объект № 7 служит округу более 70 лет. В 2019 году здесь установили блоки умягчения для повышения качества воды. Сегодня станция обеспечивает водой около 11 тысяч жителей.

Вода проходит через фильтры обезжелезивания и установку обратного осмоса, которая удаляет мельчайшие примеси. Это позволяет поддерживать качество воды в соответствии с нормами СанПиН. Каждый час операторы снимают показания, промывают фильтры и проверяют работоспособность приборов.

Всего в округе 28 водозаборных узлов, из них 39% готовы к зиме.