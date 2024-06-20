Более 10 выпускников из Химок сдали ЕГЭ на 100 баллов

Максимальный балл на Едином государственном экзамене набрали 12 выпускников школ в Химках. Среди них есть и ребята, набравшие 200 баллов по двум предметам.

Высший балл по русскому языку получили Светлана Андрущак из школы «Триумф», Полина Морлок, Андрей Молодцов и Маргарита Безрукова из Аэрокосмического лицея, Алина Абакарова из школы «Перспектива», Анна Ванновская из НОАНО «Золотой ключик», Дмитрий Суриков из школы «Лига первых», Софья Михненко из лицея № 15.

«Достижения наших выпускников — это также заслуга их педагогов, наставников. Гордимся ребятами и желаем дальнейших успехов», — подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Максимальный балл по физике у Софьи Антал из Химкинского лицея, Георгия Якимова из Аэрокосмического лицея, Романа Субботина и Василия Головина из школы «Триумф».

Кроме того, среди одиннадцатиклассников есть те, кто набрал 200 баллов. Так, Софья Михненко получила высшие баллы на экзамене по литературе и русскому языку, Роман Субботин и Василий Головин — стобалльники по математике и физике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к 1 сентября в регионе после строительства и капитального ремонта откроют 61 школу и 34 детских сада.



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