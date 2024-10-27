Более 10 водных объектов очистили от мусора в Люберцах в этом году

Несколько прудов, карьеров и рек очистили от бытовых отходов в Люберцах с начала года. Водные объекты выбирали при активном участии жителей.

Всего в рамках муниципальной программы «Экология» работы провели на 12 объектах. Это Кореневский, Токаревский, Жилинский пруды, пруды на улицах Кантемира, Ломоносова, Шевченко, а также Новокрасковский, Большой Красковский, Птичий, Кореневский карьеры и реки Кобыленка и Пехорка.

«Программа 2024 года выполнена. Важно, что перечень объектов для очистки был сформирован при активном участии жителей. Благодарю за вклад в сохранение экологии нашего округа», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

На этой неделе от мусора заканчивают очищать участок Токаревского пруда на Старой улице. Из водоема извлекли 42 покрышки, убрали более 270 кубических метров отходов.

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