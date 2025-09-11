Более 10 тысяч жителей Солнечногорска прошли вакцинацию от гриппа

В городском округе Солнечногорск продолжается вакцинации населения против гриппа типов A и B. Для иммунизации применяют современные трех- и четырехвалентные отечественные препараты, признанные эффективными и безопасными. С конца августа защиту от инфекции получили почти 5700 взрослых и свыше 4500 детей.

Препарат подходит для разных возрастных категорий, включая пожилых людей, молодежь и пациентов с хроническими заболеваниями. Вакцинацию проводят в крупных медучреждениях округа, среди которых и Андреевская поликлиника.

Пример жителям подали главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова и Почетный гражданин Андреевки Татьяна Щербакова.

«Грипп — серьезное заболевание, которое может привести к опасным последствиям. Самым надежным способом предотвратить заражение и защитить себя и окружающих является своевременная вакцинация. Уже спустя две недели после введения препарата формируется устойчивый иммунитет, позволяющий организму эффективно противостоять инфекции. Поэтому мы рекомендуем пройти процедуру именно сейчас, поскольку пик распространения заболевания ожидается уже в октябре», — сказала Лариса Борисова.

Сделать прививку можно в поликлиниках с 08:00 до 20:00, до 19:00 — в амбулаториях, а также в ФАПах. Кроме того, вакцинацию проводят в образовательных учреждениях и на предприятиях округа.