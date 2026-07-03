Более 10 тысяч жителей прошли диспансеризацию в Волоколамском округе

Диспансеризацию и профилактические осмотры с января текущего года прошли во взрослой поликлинике Волоколамска 10 655 жителей старше 18 лет. На углубленный этап обследования направили более 1800 человек.

Около 75% участников диспансеризации составили женщины. Именно во время таких обследований специалисты нередко обнаруживают серьезные болезни, в том числе онкологические, еще до появления выраженных симптомов.

Пациенты во время диспансеризации сдают общий и биохимический анализы крови, делают электрокардиограмму и рентген органов грудной клетки, проходят осмотр у терапевта. В Единые дни диспансеризации прием также ведут кардиолог, гинеколог, эндокринолог и другие специалисты. При необходимости назначаются дополнительные исследования и консультации профильных специалистов.

Регулярная диспансеризация помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Ближайшие Единые дни диспансеризации проведут в Волоколамске 11 и 25 июля. Жители округа также могут пройти обследование в будние дни с 8:00 до 12:00. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.