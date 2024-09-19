Более 10 тысяч жителей Мытищ сделали прививку от гриппа с начала осени

Профилактика гриппа — стала одной из основных тем повестки еженедельного оперативного совещания в администрации городского округа Мытищи. Прививочная компания в муниципалитете уже началась, вакцину могут получить взрослые и юные жители муниципалитета.

Создать коллективный иммунитет, чтобы он успел сформироваться — основная цель вакцинации, поэтому, важно своевременно сделать прививку от гриппа.

Поручила организовать выезды мобильных бригад на предприятия для вакцинации сотрудников, Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Получить прививку с письменного согласия родителей смогут школьники и воспитанники детских садов.

Вакцинация признана самым надежным методом профилактики гриппа, она может помочь иммунной системе человека приобрести защитные антитела, и предотвратить тяжелые последствий заболевания и развития внебольничных пневмоний. План на 2024 год по вакцинации от гриппа в Мытищах составил 170 497 человек, в том числе: 130 427 — взрослые, 40 070 — дети.

Современная и безопасная отечественная вакцина уже поступила в поликлиники Мытищ, 25 500 доз для взрослых и 19 000 — для маленьких жителей городского округа. Привито уже более 10 600 человек.

Желающим привиться с собой нужно взять паспорт и медицинский полис. Вакцинация всегда проводится бесплатно, можно привиться и в медучреждении по месту прикрепления, и без предварительной записи в передвижном пункте. Терапевт или педиатр в поликлинике проведет осмотр и направит на прививку.

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