Более 10 тысяч жителей Истры получат льготные лекарства в 2026 году
Льготники муниципального округа Истра получат препараты за счет государства, об этом напомнили сотрудники администрации. Бесплатно предоставляются медикаменты, входящие в перечень жизненно необходимых.
Это мера социальной поддержки действует для инвалидов всех групп, ветеранов, пациентов с редкими заболеваниями и хроническими патологиями.
Особое внимание уделили людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями: после перенесенных острых состояний или операций можно в течение двух лет бесплатно получать нужные препараты.
Список жизненно необходимых лекарств ежегодно пересматривают, учитывая современные медицинские реалии. С этого года в него добавлены новые позиции, применяемые при лечении анемии, осложнений после терапии, туберкулеза и онкологических заболеваний.
Рецепт на льготное лекарство выдает врач поликлиники. А получить его можно в одной из государственных аптек Истры.