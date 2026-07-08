Более 10 тысяч школьников Подмосковья примут участие в пересдаче ЕГЭ

8 и 9 июля пройдут дополнительные дни пересдачи ЕГЭ. Это возможность для выпускников улучшить результаты экзаменов. В Московской области в этом процессе примут участие свыше 10 тысяч школьников, сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Для проведения экзаменов подготовлено 88 пунктов, а наблюдать за процессом будут более 170 человек. У ребят есть шанс улучшить свои результаты как по обязательным предметам, так и по тем, что они выбрали сами. Кроме того, выпускники могли поменять уровень математики с базового на профильный и наоборот.

Важно помнить, что при пересдаче учитывается только результат новой попытки — баллы за первую попытку аннулируются. Но если выпускник не сможет присутствовать на экзамене по уважительной причине, то его предыдущие результаты сохранятся. Итоги пересдачи станут известны до завершения приемной кампании в вузы.