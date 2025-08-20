Более 10 тысяч онлайн-заявок на услуги «Мособлгаза» подали за год

Жители Подмосковья могут получать услуги «Мособлгаза» через региональный портал. За год такой возможностью воспользовались более десяти тысяч раз.

Заявителям доступны услуги по ремонту и замене газового оборудования, техническому обслуживанию, поверке счетчиков, перерасчету платы за газ, наладке оборудования, возобновлению подачи газа после устранения нарушений, переоформлению договора на поставку газа и заключению договора на техобслуживание.

Наибольшей популярностью пользуется ремонт и замена газового оборудования — на эти услуги приходится более половины всех заявок, также часто жители используют портал для заключения договора на техобслуживание и перерасчета платы.

Важно помнить, что все работы с газовым оборудованием должны выполнять только квалифицированные специалисты с соответствующими допусками, так как самовольный ремонт, неправильная установка или демонтаж могут представлять опасность для жильцов и соседей, приводить к аварийным ситуациям и даже к взрывам.