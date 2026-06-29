Более 10 тысяч контейнерных площадок помыли в Подмосковье с начала лета
С приходом лета в Подмосковье провели мойку 10,5 тысячи контейнерных площадок. Для этого использовали концентрированное моющее средство, рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий.
Регулярная санитарная обработка важна из-за высокой температуры воздуха. Она помогает предотвратить появление неприятных запахов и размножение бактерий на местах накопления отходов.
Среди муниципалитетов, которые обработали наибольшее количество площадок, выделяются Коломна (561 площадка), Раменский округ (533), Клин (471), Люберцы (428) и Подольск (410).
Комплексная уборка включает не только мойку самих баков, но и очистку ограждений и прилегающей территории.
По нормативам, такие мероприятия проводятся регулярно в течение всего теплого сезона, чтобы поддерживать санитарный порядок во дворах.