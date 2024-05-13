Более 10 тысяч человек приняли участие в субботниках в Одинцове | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 13:55 Более 10 тысяч человек приняли участие в субботниках в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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За месяц чистоты и порядка в Одинцовском округе убрались в парках, дворах и на общественных территориях. Также помыли различные покрытия, убрали мусор, отремонтировали детские и спортивные площадки. Всего в субботниках приняли участие более 10 тысяч человек.

На уборку территорий выходили депутаты, активные жители, волонтеры, общественники и глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

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Убрали бытовой мусор и валежник на территории Дубковского, Глазынинского и Подушкинского леса. В этих субботниках приняли участие 680 человек. Они собрали и вывезли свыше 240 кубических метров мусора, а также очистили от листвы и веток почти 13 тысяч квадратных метров земли.

«Устранены 382 аварийные ямы во дворах общей площадью более 1 800 квадратных метров. Это 100% от намеченного плана к 1 мая. В апреле прошло четыре крупных субботника, в них приняли участие порядка 10 тысяч человек. Отмечу, что работы по приведению округа в порядок продолжаются», — отметил Андрей Иванов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что парки Подмосковья благоустроят с учетом мнений жителей.

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