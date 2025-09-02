Более 10 тысяч человек приняли участие в праздновании дня рождения Дмитрова

Ярко, красочно, с песнями и танцами в Дмитрове отметили День города. Одному из самых древних городов Подмосковья в этом году исполнился 871 год.

В честь праздника в Дмитрове возродили старую традицию — шествие трудовых коллективов. По центральной площади мимо древнего Кремля прошли работники предприятий, учреждений образования, культуры, здравоохранения, спорта и соцзащиты, представители молодежных организаций, ветераны войн и общественники. В параде поучаствовало более тысячи человек.

Во время официальной части мероприятия временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов вручил нагрудный знак и удостоверение о присвоении звания «Почетный гражданин Дмитровского муниципального округа» космонавту, Герою Российской Федерации Евгению Тарелкину.

«Я понимаю, что это авансом, потому что это говорит мне о том, что нужно больше работать. Плюс еще почетно и приятно, что это мой город. Здесь я и в школу пошел, и в садик ходил. Я бы ничего не добился, если бы жил и начинал свой путь где-то в другом городе», — поделился Евгений Тарелкин.

Дмитров развивается, строятся новые дома, школы, больницы. Обустраиваются дворы, парки. Прокладываются новые дороги, появляются мосты. И все это заслуга жителей, отметил в своем выступлении Михаил Шувалов.