Более 10 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Чехове

Ежегодно 19 января православные отмечают один из самых древних праздников в христианской культуре, который связан с крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан. В муниципальном округе Чехов Великое освящение воды началось 18 января и завершилось с началом нового календарного дня.

В Крещенскую ночь в храмах Чеховского благочиния прошли праздничные ночные службы. Одним из самых массовых мест, куда приходят верующие, чтобы набрать воду и окропить дом, а также символически смыть свои грехи в купели стал святой источник преподобного Давида на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в селе Талеж.

«Когда человек окунется в эту святую воду, он забывает про все. Она освящает, она дает дух, здоровье. Это все я на себе испробовал», — поделился местный житель Василий Иванов.