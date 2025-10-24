Более 10 тысяч человек примут участие в новом сезоне Школьной лиги в Балашихе

Новый сезон школьной лиги начался в Балашихе. В соревнованиях будут участвовать более 10 тысяч человек в составе 35 команд. В программу войдут 18 спортивных и творческих дисциплин: от баскетбола до танцев.

Как рассказали в региональном Минспорте, сезон открыли в школе № 12. Участников поприветствовал министр Дмитрий Абаренов, глава округа Сергей Юров и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

«В рамках проекта вы учитесь бороться, побеждать, добиваться результатов. Поздравляю вас с открытием нового сезона, желаю новых побед, чтобы соревнования проходили без травм, а участники находили новых друзей и двигались вперед!» — сказал Дмитрий Абаренов.

В программу войдут состязания по баскетболу, волейболу, шахматам, легкой атлетике, плаванию, а также КВН, танцы, дебаты и творческие мероприятия.

Соревнования уже начались в нескольких округах Подмосковья. Всего в этом сезоне в рамках проекта состоятся свыше 15 тысяч мероприятий, в которых будут участвовать более 36 тысяч человек. Свои команды представили 48 муниципалитетов.

Школьная лига Подмосковья началась в октябре 2024 года. В первом сезоне участвовали 10 тысяч спортсменов.