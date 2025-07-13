Более 10 тысяч человек пополнили клуб «Активное долголетие» в Подольске с начала года
В городском округе Подольск за пять лет в проект «Активное долголетие» вступили почти 24 тысячи человек. С начала 2025 года участниками стали свыше 10 тысяч женщин и мужчин в возрасте старше 55 и 60 лет соответственно.
Всем им доступны занятия по компьютерной грамотности, йоге, скандинавской ходьбе, живописи, пению, дыхательной гимнастике, плаванию, французскому языку, игре на фортепиано и многие другие активности. Все мероприятия проходят в парках, учреждениях культуры и спорта муниципалитета. Центральная локация клуба находится в спортивном комплексе «Труд».
«Хотим, чтобы таких пространств стало еще больше. Уже в ближайшее время планируем открыть территориальные отделения клуба „Активное долголетие“ в пяти микрорайонах округа: Центральном, Кузнечиках, Климовске, Силикатной, Львовском», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.
Узнать больше и записаться на занятия можно на сайте dolgoletie.mosreg.ru.