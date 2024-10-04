Более 10 торговых точек приведут в порядок в Мытищах до 30 ноября

В городском округе Мытищи состоялась встреча заместителя главы муниципалитета Павла Нуштаева, начальника управления потребительского рынка и услуг Елены Подмарковой с владельцами торговли. До 30 ноября в муниципалитете в надлежащий вид приведут 11 торговых точек.

На совещании затронули темы благоустройства на прилегающих к торговым точкам территориях, оформление торговых комплексов к новому году и вопросы безопасности.

«Наша задача — привести в нормативное состояние все объекты торговли. Серьезное внимание уделяем не только прилегающей к ним территории, но и их внешнему виду, так как это влияет на облик города в целом», — отметил Павел Нуштаев.

Как рассказала Елена Подмаркова, всего в 2024 году облагородят 54 торговые точки. Сегодня часть работ уже выполнили, осталось привести в надлежащий вид 11 объектов до 30 ноября текущего года.

Также присутствующих проинформировали, что в Мытищах организуют конкурс на лучшее новогоднее оформление. Торговые комплексы необходимо украсить до 1 декабря. Итоги мероприятия подведут после 14 декабря.

Помимо этого, на встрече обсудили тему безопасности. Крупные места торговли, которых в округе насчитывают 116, должны быть оборудованы видеокамерами системы «Безопасный регион».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».