Более 10 тонн гумпомощи отправили из Солнечногорска в зону СВО

Новую партию гуманитарной помощи общим весом свыше 10 тонн для бойцов специальной военной операции отправили с площадки научно-производственного объединения «Стеклопластик» в Солнечногорске. Груз доставят на Харьковское направление.

Для военнослужащих собрали вещи, питьевую воду, продукты питания, маскировочные сети, стройматериалы и многое другое. Также бойцам доставят два мотоцикла: один лично передаст владелец, ранее побывавший на передовой с волонтерской экспедицией, второй — закупил директор одной из управляющих компаний Солнечногорска.

В сборе и отправке участвовали общественная организация «Небеса подождут», волонтерские движения «Женский эскадрон», «Летите, бабочки», «Семья навсегда», Благотворительный фонд «Люди, меняющие мир», Зеленоградское отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана», Военно-патриотический клуб «Честь имею», управляющая компания «Креатив», жители и организации округа.

Такие грузы отправляют в зону СВО регулярно. На очереди на отправку — гуманитарная помощь для детей в направлении Рубежное-Кременная.

«Благодарю всех, кто не остается в стороне, помогает нашим ребятам и вносит вклад в приближение победы. Хочу напомнить, что государство заботится о наших бойцах. Военнослужащим, участникам специальной военной операции предоставляются государственные льготы и выплаты», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.