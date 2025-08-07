Более 10 школ и детских садов отремонтируют в Серпухове к началу учебного года

В городском округе Серпухов завершается подготовка школ и детских садов к новому учебному году. Всего текущий ремонт и благоустройство выполнят в 16 образовательных учреждениях муниципалитета.

В здании Туровской школы обновляют групповые ячейки на первом и втором этажах. Специалисты уже завершили демонтажные работы и сейчас меняют электропроводку. Помимо этого, строители уложат в помещениях школы новый линолеум и покрасят стены.

В Липицкой школе планируют провести капитальный ремонт. В связи с этим к приему учеников готовят здание бывшего интерната, где обновляют классы и санитарные узлы. А в основном здании учебного заведения полностью модернизируют коммуникации и выполнят перепланировку помещений. Работы начнут в сентябре текущего года, а завершат их к началу следующего учебного года.

Специалисты уже заасфальтировали дорожки у дошкольного отделения «Рябинка». Сейчас строители ремонтируют крышу на здании, обновляют утеплитель и гидроизоляционное покрытие. Работы завершат в сентябре.

В школе в деревне Большое Грызлово выполняют отделку откосов и меняют двери запасных выходов. Замену оконных проемов и установку противовандальных окон завершили на 90%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что 2025 году в регионе обновляют более чем 60 образовательных учреждений, а также строят еще 20 учебных заведений.