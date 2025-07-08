Более 10 семей приняли участие в квесте в Воскресенске
В парке Кривякино в Воскресенске ко Дню семьи, любви и верности организовали традиционный квест «Семь+я». Задания, требующие сообразительности, смекалки и командного духа, выполняли 12 команд.
Участники искали в Кривякино новогоднего оленя, ученого кота, аптекарский огород. Помимо этого, каждая семья должна была разгадать задуманную локацию и сфотографироваться там. За два часа нужно было сделать снимки в 15 местах парка.
«Познакомились мы очень давно, нас связало творчество — мыльные пузыри. И вот мыльные пузыри переросли в такое маленькое счастье. У нас активная семья, много времени мы проводим на природе. Мы нашли уже много локаций, еще предстоит столько же найти», — рассказала участница семейного квеста «Семь+я» Олеся Лысюк.
Несколько слов о себе рассказала и команда Харламовых-Федуловых. В подобном соревновании они участвуют впервые.
«У нас спортивная, дружная, веселая семья. Папа занимается настольным теннисом, я увлекаюсь любительским бегом. Мы участвуем во всевозможных забегах и состязаниях в разных городах», — поделилась участница семейного квеста «Семь+я» Екатерина Харламова.
Победителям соревнования вручили дипломы, цветы и памятные подарки. Лидировала по итогам квеста семья Лысюк, второе место заняла семья Астаповых, а третье — у Вольских.