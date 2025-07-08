Более 10 семей приняли участие в квесте в Воскресенске

Участники искали в Кривякино новогоднего оленя, ученого кота, аптекарский огород. Помимо этого, каждая семья должна была разгадать задуманную локацию и сфотографироваться там. За два часа нужно было сделать снимки в 15 местах парка.

«Познакомились мы очень давно, нас связало творчество — мыльные пузыри. И вот мыльные пузыри переросли в такое маленькое счастье. У нас активная семья, много времени мы проводим на природе. Мы нашли уже много локаций, еще предстоит столько же найти», — рассказала участница семейного квеста «Семь+я» Олеся Лысюк.