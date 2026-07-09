Более 10 резервуаров воды промоют и очистят в Воскресенске до октября

Это повысит надежность водоснабжения для более чем 50 тысяч жителей. На трех резервуарах на водозаборных узлах округа уже провели запланированные работы.

Резервуары чистой воды — это специальные герметичные емкости, где вода хранится после очистки и обеззараживания. Они служат буфером между станцией водоподготовки и распределительной сетью, обеспечивая запас воды для бесперебойного снабжения жителей, предприятий и социальных объектов.

В июне и июле сотрудники регионального предприятия «Белоозерское жилищно-коммунальное хозяйство» уже провели работы на водозаборных узлах «Щербово», «Невское» и «Фетровая фабрика».

В августе очистят два резервуара на водозаборном узле «Ашитково», а также на объекте «Федино» и в поселке Хорлово, а в сентябре — на объектах «Чемодурово», «Москворецкий», «Лопатинский» и «Белоозерский».