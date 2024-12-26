Более 10 площадок для запуска пиротехники определили в Ленинском округе

Площадки, отвечающие требованиям пожарной безопасности, определили в Ленинском округе. На них можно будет запускать фейерверки.

Всего в муниципалитете обозначили 12 таких локаций. Большинство из них — в Видном. К примеру, рядом с Тимоховским прудом, на пустыре за детским садом «Улыбка» на Радужной улице и на набережной реки Купелинка.

«Также такие площадки будут в поселке Володарского — рядом со стадионом, в поселке Развилка — также у стадиона, в Молоково — на футбольном поле, на улице Южной в Дрожжино, в поселке Горки Ленинские — возле платной парковки, в поселке Петровское — на плацу и в деревне Калиновка — на спортивной площадке», — сказал заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин.

Параллельно во всех образовательных учреждениях округа провели профилактическую работу в этом направлении.