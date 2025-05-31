Более 10 патриотических мероприятий ко Дню пограничника провели в Химках

В городском округе Химки в честь Дня пограничника в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений» организовали более 10 мероприятий. Так, в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» прошла интеллектуальная игра, а в «Тридцать первой школе» — познавательная лекция.

Участникам встречи в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» рассказали о празднике и подготовили для них интеллектуальную игру. На мероприятии присутствовали почетные гости, среди них — бывший военнослужащий Алексей Чирков.

«Очень радостно видеть активное участие в таких встречах молодых людей. Это помогает сохранить память о героизме пограничников и воспитывать чувство долга перед Родиной», — сказала муниципальный депутат Юлия Мамай.

На патриотическом мероприятии в «Тридцать первой школе» ребятам показали эпизоды документальных фильмов, архивные документы. Собравшиеся также услышали песни, посвященные пограничным войскам.

«Когда я вижу, что молодежь уважает подвиги пограничников, понимаю, что дух страны живет в их сердцах. Такие встречи показывают, что память о героях будет сохраняться и передаваться дальше», — поделился муниципальный депутат Артур Каримов.

Лидер движения общественной поддержки Евгения Купп добавила, что в Химках с июля прошлого года реализуют масштабную патриотическую программу. С тех пор в округе для жителей провели уже свыше тысячи мероприятий: концертов, выставок, мастер-классов, лекций, открытых уроков, спортивных состязаний и других событий.