Более 10 новых игровых комплексов для детей установили в Королеве в этом году

Ежегодно в Королеве появляются новые детские площадки. В 2025 году во дворах многоквартирных домов в максимально короткие сроки установили 13 игровых комплексов.

Специалисты выполнили монтаж новых площадок на месте старых, где игровые элементы уже не соответствовали современным нормам. Жители Королева самостоятельно выбрали адреса для установки комплексов с помощью голосования на портале «Добродел».

Так, новые игровые площадки для детей появились и в центральных районах города, и в отдаленных: Юбилейном, Первомайском и Текстильщике. Особое внимание специалисты уделили безопасности комплексов. Каждую площадку оснастили уличными светильниками и видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный город».

Отметим, что за последние восемь лет в Королеве обустроили свыше 230 современных детских игровых комплексов.