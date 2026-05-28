Более 10 мест сжигания отходов ликвидировали в Люберцах с начала 2026 года

26 мая специалисты управления по охране окружающей среды администрации округа провели рейд по территории промзоны в Дзержинском. Были выявлены факты нарушения природоохранного законодательства.

Проверяющие обнаружили очаги несанкционированного сжигания отходов и специально оборудованную для этого печь. С владельцем участка провели беседу о недопустимости нарушений, после чего печь снесли. Ранее в ходе совместной проверки с инспектором Министерства экологии и природопользования Московской области в деревне Мотяково также зафиксировали факт незаконного сжигания. Очаг ликвидировали, а на собственника составили протокол об административном правонарушении.

За сжигание отходов (как открытым, так и закрытым способом) предусмотрен штраф по статье 8.2 КоАП РФ. Рейды по выявлению нарушителей продолжаются в муниципалитете.​​