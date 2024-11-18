Более 10 мероприятий проведут во Фрязинском лесопарке с 18 по 24 ноября

Во Фрязинском лесопарке с 18 по 24 ноября пройдут различные увлекательные мероприятия. В их числе — скандинавская ходьба, женская гимнастика и различные мастер-классы.

Так, во вторник, 18 ноября, с 11:00 до 12:00 участники клуба «Активное долголетие» смогут насладиться утренней скандинавской ходьбой и женской гимнастикой. Это отличная возможность поддерживать физическую форму и общаться с единомышленниками на свежем воздухе. В тот же день с 14:00 до 15:00 пройдет «Творческая мастерская», где можно будет проявить свою креативность и попробовать новые художественные техники.

В среду, 19 ноября, с 11:00 до 12:00 вновь состоится занятие по женской гимнастике для участников клуба «Активное долголетие». Эти упражнения помогут укрепить здоровье и развить гибкость.

В четверг, 20 ноября, с 11:00 до 12:00 в парке откроется изостудия. Здесь можно будет погрузиться в мир рисунка и живописи, развивая свои художественные навыки на свежем воздухе.

В пятницу, 21 ноября, с 13:00 до 14:00 всех ждет «Библиотечный калейдоскоп» — увлекательное путешествие в мир книг. На нем можно будет познакомиться с новыми изданиями и обсудить любимые книги с другими участниками.

Отметим, что на все мероприятия вход свободный.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».