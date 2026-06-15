Более 10 литров крови собрали в рамках донорской акции в Люберцах

Во дворце спорта «Триумф» в Люберцах 14 июня прошла донорская акция «Волонтеров Подмосковья», приуроченная ко Всемирному дню донора крови. Участникам удалось собрать свыше 10,3 литра крови.

В акции приняли участие порядка 40 человек. Среди них были те, кто сдавал кровь впервые.

«Всего удалось собрать свыше 10,3 литров крови, которая будет распределена по больницам и госпиталям Московской области», — сообщил руководитель волонтерского штаба Люберец Александр Шугуров.

Пункт приема крови посетил российский спортсмен, школьный учитель физкультуры из Подмосковья, победитель второго сезона спортивно-развлекательного шоу «Титаны» на телеканале ТНТ Николай Бобылев. Он также присоединился к акции и сдал кровь.

Мероприятие прошло совместно с Министерством здравоохранения Московской области при поддержке Министерства информации и молодежной политики региона.