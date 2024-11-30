Благотворительный турнир по волейболу прошел в Мытищах

Юбилейный 10-й благотворительный волейбольный турнир на Кубок Мытищинского Школьного Парламента состоялся в Мытищах. Участие в соревнованиях приняло 10 смешанных команд из учеников и учителей.

Турнир прошел в мытищинской школе № 8. Его целью было собрать средства помощи для реабилитации Василия Сметанина, выпускника школы № 4, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии в 2015 году. Команды из 10 разных школ округа соревновались за звание лучшего коллектива.

Победителем турнира стала команда школы № 32. Соревнования продемонстрировали не только спортивное мастерство участников, но и их способность объединяться ради общей благой цели — помощи нуждающимся.

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