Более 10 дворов благоустроили в Люберцах с начала сезона

Всего по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева обновят территории по 35 адресам — это один из самых больших объемов в регионе. Сейчас подрядчик укладывает новое покрытие у домов № 11 и 13 на улице Комсомольской в Малаховке.

Уже готовы 14 дворов, работы ведутся еще по шести адресам. Ранее специалисты завершили обновление дворов в Люберцах, Дзержинском, Островцах, Краскове, Малаховке и других населенных пунктах.

Глава округа Владимир Волков отметил, что за последние три года благоустроили 92 двора. Основной план на этот год сформирован на основании обращений жителей на выездных администрациях.

Кроме того, в рамках программы «Народные тропы» обустроят 43 пешеходные коммуникации — 28 из них уже выполнены. Ямочный ремонт дворов «большими картами» проведут по 40 адресам, общая площадь покрытия составит почти 40 тысяч квадратных метров. Полный перечень адресов опубликован на сайте администрации муниципалитета.