Более 10 дорог капитально отремонтируют в Люберцах

В поселке Томилино начался ремонт дороги на улице Гаршина от пересечения с Егорьевским шоссе до дома № 9а, корпус 9. Помимо автомобильных дорог местного значения в округе планируют обновить тротуары и провести ремонт тротуара на улице Михельсона.

Вопрос капитального ремонта неоднократно поднимали местные жители на выездных администрациях. Участок в томилине включили в план работ на 2026 год при поддержке главы округа Владимира Волкова. Подрядчик уже приступил к работам.

Начальник территориального управления «Томилино-Октябрьский-Островцы» Николай Самара встретился с жителями, чтобы обсудить сроки и этапы, а также проконтролировать старт работ. Он поблагодарил жителей за активную позицию и пообещал вместе следить за ходом ремонта.

В рамках проекта на улице Гаршина полностью заменят дорожное покрытие, обустроят новый удобный тротуар и современную пешеходную зону вдоль дороги.