Более 10 детских площадок модернизируют в Серпухове в 2026 году

Два объекта уже в работе. Ремонт проводят по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

На улице Осенней у дома № 25 рабочие восстанавливают игровое пространство по просьбе местных жителей. Ранее старую площадку демонтировали. На улице Ворошилова у дома № 140 устанавливают площадку. Второй такой тематический городок обустроят в Протвине на улице Ленина у домов № 23–25.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко отметил, что работы проводятся комплексно, чтобы современные и безопасные пространства появлялись как в городе, так и в отдаленных населенных пунктах. При проектировании специалисты учитывают надежность конструкций, доступную среду и возрастные особенности.

Восстановление и строительство детских площадок — это инвестиция в будущее детей и комфорт жителей. Современные игровые комплексы станут местом притяжения для семей округа.