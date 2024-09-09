Более 10 автомобильных дорог отремонтируют в этом году в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В 2024 году в городском округе Мытищи обустроят 14 муниципальных дорог. В том числе те, за которые голосовали жители на портале «Добродел».

Строители меняют бортовые камни на бульваре Ветеранов. В 1-м Силикатном переулке готовят площадку для укладки асфальта. Работы здесь завершат до 20 сентября.

В деревне Челобитьево на улице Шоссейной к концу сентября обустроят пешеходный тротуар.

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