Более 10 автомобильных дорог отремонтируют в этом году в Мытищах
В 2024 году в городском округе Мытищи обустроят 14 муниципальных дорог. В том числе те, за которые голосовали жители на портале «Добродел».
Строители меняют бортовые камни на бульваре Ветеранов. В 1-м Силикатном переулке готовят площадку для укладки асфальта. Работы здесь завершат до 20 сентября.
В деревне Челобитьево на улице Шоссейной к концу сентября обустроят пешеходный тротуар.
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Более 10 автомобильных дорог отремонтируют в этом году в Мытищах
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