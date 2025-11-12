Более 10 автомобильных дорог отремонтировали досрочно в Люберцах

В городском округе Люберцы обновили 10 автомобильных дорог местного значения, три из которых находятся в Дзержинском, и капитально отремонтировали одну дорогу на 1-м Панковском проезде. Работы выполнили в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2025 год.

Специалисты обновили улицу 3-е Почтовое Отделение на участке от улицы Кирова до дома № 40, улицы Льва Толстого, Попова, Южная, Строителей, Хлебозаводской и 1-й Панковский проезды, а также участок от дома № 375 В до дома № 403 на Октябрьском проспекте. В Дзержинском отремонтировали три дороги на улицах Лесная, Спортивная и Лермонтова.

По словам руководителя управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Ивана Игнатова, общая площадь обновленного дорожного полотна составила 90642 квадратных метра.

«Суммарная протяженность отремонтированных участков — почти девять километров. Это значительный вклад в улучшение транспортной инфраструктуры всего округа», — добавил Иван Игнатов.

Отметим, что по поручению главы муниципалитета Владимира Волкова особое внимание во время ремонта уделили созданию доступной среды для маломобильных жителей.