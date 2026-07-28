Более 10 автодорог отремонтируют в Люберцах до 1 сентября

Сейчас работы выполнены на 80%. В настоящее время подрядная организация продолжает ремонт тротуара протяженностью 550 метров на улице Михельсона.

В 2026 году в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» запланировано обновление 14 муниципальных дорог и одного тротуара.

Начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Иван Игнатов сообщил, что на улице Михельсона завершают установку бортовых камней, в ближайшее время начнется укладка асфальта. В августе в Малаховке приступят к ремонту дорог от улицы Цветной до Быковского шоссе и на Кировском проезде.

Ремонт уже проведен на улицах Кирова, Мира, Вокзальной, Гаршиной, Подмосковной, Школьной, Молодежной, Воровского, 1-м Лермонтовском проезде и Хлебозаводском тупике.