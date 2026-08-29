Более 1 тысячи учеников примет новая школа в Люберцах

В Островцах городского округа Люберцы состоялась экскурсия для родителей в новую школу «Эврика», которая откроет свои двери 1 сентября 2026 года — на год раньше запланированного срока. Глава округа Владимир Волков и директор учреждения Елена Родимова провели родителей по кабинетам и коридорам, чтобы лично продемонстрировать готовность объекта к началу учебного года.

Школа «Эврика» рассчитана на 1315 учеников, которые будут распределены по 47 классам, из которых 19 — начальная школа. В учреждении обустроены большой и малый спортивные залы, просторная столовая и актовый зал для проведения мероприятий. На прилегающей территории расположен большой спортивный стадион, который будет работать по принципу «открытого стадиона», как и другие 18 подобных объектов в округе.

Особое внимание привлекли профильные кабинеты. Лаборатория химии оборудована всем необходимым для проведения экспериментов, также готовы мастерские для трудового обучения — отдельно для мальчиков и девочек. Все классы оснащены интерактивными досками. Педагогический состав школы полностью укомплектован.

Директор школы Елена Родимова отметила: «Мы планируем выращивать настоящих спортсменов, настоящих художников, настоящих театральных деятелей, артистов и настоящих ученых, потому что эта школа оснащена лабораториями по физике, биологии, химии, у нас два класса информатики и один большой IT-класс».