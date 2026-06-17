Боксеры разыграли медали чемпионата ЦФО в Химках

В баскетбольном центре Химок 16 июня состоялся чемпионат Центрального федерального округа по боксу на призы олимпийского чемпиона Александра Лебзяка. Турнир стал отборочным этапом перед Второй всероссийской спартакиадой сильнейших спортсменов.

На ринг вышли 93 боксера из 13 регионов страны. Соревнования стали одним из ключевых этапов отбора в национальную команду. Спортсмены боролись за медали в разных весовых категориях, а итоги подводились и в личном, и в командном зачете.

Сборная Московской области показала лучший результат среди участников. Команда завоевала 30 наград разного достоинства и заняла первое место в общекомандном зачете, опередив Белгородскую и Владимирскую области.

Отдельные успехи показали представители Химок. Серебряную медаль в весовой категории до 60 килограммов завоевал Глеб Мурашов. Бронзовым призером стала Людмила Воронцова, выступавшая в категории до 57 килограммов.

Участников соревнований поддержал олимпийский чемпион Александр Лебзяк. Он пожелал спортсменам честной борьбы и объективного судейства.



«Чемпионат ЦФО наглядно показал, насколько сильна подмосковная школа бокса. Это результат работы тренеров и самих спортсменов. Они ежедневно совершенствуют навыки и показывают стабильный уровень», — сказал лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

По итогам турнира сформирован состав спортсменов, которые продолжат подготовку к всероссийской спартакиаде сильнейших.