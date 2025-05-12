Боксеры из Лобни стали победителями и призерами регионального турнира

Соревнования, посвященные памяти заслуженного тренера России Александра Бриллиантова проходили в Рязани с 6 по 10 мая. В турнире участвовали и спортсмены из Лобни, которые показали высокие результаты

Воспитанники лобненского клуба «Храбрый мальчик» продемонстрировали отличную физическую подготовку и волю к победе, завоевав девять медалей разного достоинства.

Победителями турнира стали Ярослав Флягин, Михаил Хижняк, Иван Ланин, Анатолий Лысенко, Евгений Гавриков и Сергей Мирон. Серебряную награду выиграл Евгений Тихопоев. Бронзовыми призерами стала Алена Андрияхина и Владислав Обреж

В комитете по физической культуре и спорту администрации Лобни отметили, что успех боксеров стал результатом упорства, дисциплины и духа победителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.