Боксеры из Люберец завоевали 15 наград на открытом турнире в Дзержинском

В спортивной школе «Орбита» города Дзержинский городского округа Люберцы 15 декабря прошли открытые соревнования по боксу, посвященные памяти мастера спорта России Максима Галкина. Испытать свои силы на ринге приехали порядка 140 спортсменов из Москвы и одиннадцати городских округов Подмосковья.

Городской округ Люберцы представляли воспитанники СШ «Орбита» и клуба бокса «Угреша» из Дзержинского.

«Благодарю всех, кто выбрал турнир памяти Максима Галкина среди множества других соревнований, проходивших в эти дни в регионе», — отметил председатель правления Люберецкой федерации бокса, руководитель клуба бокса «Угреша» Павел Шмелев.

Он пожелал спортсменам честной победы, судьям — беспристрастного судейства, болельщикам — ярких эмоций.

По итогам двух дней соревнований люберецкие боксеры завоевали 15 наград различного достоинства.

Мастер спорта России Максим Галкин был воспитанником тренера Василия Долбитикова — основателя бокса в Дзержинском. Галкин активно принимал участие на всероссийских и международных турнирах, где становился победителем и призером. Спортсмен трагически ушел из жизни в 2009 году.