Боксеры из Королева вернулись с первенства России с золотыми медалями

Тренер спортивной школы единоборств Олимпийского резерва Московской области Владислав Зычков и его ученики недавно вернулись с первенства России по боксу с отличными результатами. Ксения Вишневская заняла первое место в категории девушек 17–18 лет, а Арина Варсанян, воспитанница другого тренера этого клуба Вадима Варакина, завоевала золото в категории 19–22 года. Соревнования проходили в Краснодаре с 2 по 13 июня 2026 года.

Владиславу Зычкову 62 года, он тренер-преподаватель и уже 45 лет обучает детей технике и тактике бокса. За свою карьеру он воспитал 18 мастеров спорта, 2 мастеров международного класса, 4 победителей Европы, 1 финалистку мира и 5 золотых медалистов первенства страны. Тренер отмечает, что работа с детьми — это творческий процесс, который помогает ему не чувствовать возраст.

Владислав Викторович родился в Казахстане и начал заниматься боксом в 13 лет. После школы он начал преподавать в Павлодаре, а затем закончил с красным дипломом Павлодарский педагогический университет. В перестроечные времена тренер переехал с семьей в Москву, а затем в Королев, где уже 22 года растит чемпионов.

Сейчас у Владислава Зычкова занимаются 40 атлетов. В ближайших планах у команды — подготовка к Всероссийским соревнованиям по боксу на призы чемпиона мира Николая Валуева, которые пройдут в августе 2026 года в Санкт-Петербурге.